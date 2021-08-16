ترأّس وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، اجتماعاً جمع قاعدة عسكريين أتراك لمواكبة تطورات الوضع في أفغانستان وتوفير الأمن اللازم للعناصر التركية الموجودة هناك.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الاثنين، فإن الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، شارك فيه رئيس هيئة الأركان، يشار غولار، وقائد القوات الجوية، حسن كوتشوك آقيوز، وقائد القوات التركية في أفغانستان.

وأطلع قائد القوات التركية في أفغانستان، المشاركين في الاجتماع على آخر المستجدات في البلد المذكور.

بدوره، أكد أقار متابعته عن كثب التطورات على الأرض في أفغانستان، وشدد على أن توفير أمن العناصر التركية الموجودة هناك، هو الأولوية القصوى لبلاده، مُبيناً اتخاذهم التدابير اللازمة من أجل تحقيق ذلك.

وفي سياق متصل، وصلت إسطنبول، الاثنين، طائرة تقل مواطنين أتراكاً جرى إجلاؤهم من العاصمة الأفغانية كابل.

وبدأت وزارة الخارجية التركية باتخاذ إجراءات من أجل إجلاء المواطنين الأتراك الموجودين في أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة.

وفي هذا الإطار، توجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى أفغانستان من أجل عملية الإجلاء، وانطلقت من مطار حامد كرزاي الدولي وعلى متنها 324 تركياً.

وهبطت الطائرة في تمام الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي إلى مطار إسطنبول الدولي، وأُجريت لركابها فحوصات الكشف عن فيروس كورونا (PCR)، فيما سيخضع القادمون إلى حجر صحي في منازلهم.

وبدأت العديد من دول العالم، إجلاء رعاياها من أفغانستان، إبان سيطرة حركة طالبان على مناطق واسعة من البلاد، بينها العاصمة كابل، خلال وقت متأخر أمس الأحد.

ومن جانبه، كان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد أكّد، الأحد، أنّ سفارة بلاده في العاصمة الأفغانية كابل، تواصل أعمالها. وأوضح أنّ تركيا اتخذت جميع التدابير اللازمة بخصوص بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان.