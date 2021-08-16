قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن قائد سلاح الجو السابق الفريق الركن أنور حمه أمين، هرب من القوات الأمنية خلال ترحيله من المحكمة إلى السجن، بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس عامين.

وأوضح المصدر وهو ضابط في شرطة بغداد للأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه، أن محكمة الكرخ بالعاصمة بغداد أصدرت الاثنين، حكماً حضورياً بحبس "أمين" لمدة عامين، بتهمة "الإضرار بالمال العام".

وأضاف أنه "عقب صدور الحكم، وخلال نقل أمين من المحكمة إلى السجن تمكن بمساعدة آخرين من الهرب من القوات الأمنية".

وأشار إلى أن "قوات الأمن فرضت طوقاً أمنياً وبدأت عمليات بحث في منطقتي الحرية وحي العدل ببغداد عن قائد سلاح الجو العراقي السابق".

وحتى الساعة 14.30 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات العراقية بخصوص الأمر.

لكن وفق وثيقة رسمية صادرة من محكمة جنايات الكرخ في بغداد نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن الحكم صدر بحق قائد سلاح الجو العراقي السابق، بصفته رئيس "نادي القوة الجوية الرياضي".

وتضمن الحكم، "الحبس المشدد عامين استناداً إلى قانون العقوبات العراقي عن جريمة الإضرار عمداً بأموال ومصالح النادي من خلال إبرام عقود مع شركة أس أي جي وشركة الموقد للتجارة العامة والاستثمارات العقارية، لاستثمار قطعة أرض عائدة للنادي ما تسبب بهدر للمال العام".

وشغل الفريق الركن أنور حمه أمين وهو كردي القومية منصب قائد سلاح الجو العراقي للفترة من 2008-2019.