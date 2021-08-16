سياسة
2 دقيقة قراءة
خلال ترحيله.. هروب قائد سلاح الجو العراقي السابق عقب حكم بسجنه
أكدت مصادر أمنية عراقية، الثلاثاء، هروب قائد سلاح الجو السابق الفريق الركن أنور حمه أمين، من القوات الأمنية خلال ترحيله من المحكمة إلى السجن، بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس عامين.
خلال ترحيله.. هروب قائد سلاح الجو العراقي السابق عقب حكم بسجنه
حكم بالحبس المشدد لمدة عامين صدر بحق قائد سلاح الجو العراقي السابق بتهمة الإضرار بالمال العام 
16 أغسطس 2021

قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن قائد سلاح الجو السابق الفريق الركن أنور حمه أمين، هرب من القوات الأمنية خلال ترحيله من المحكمة إلى السجن، بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس عامين.

وأوضح المصدر وهو ضابط في شرطة بغداد للأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه، أن محكمة الكرخ بالعاصمة بغداد أصدرت الاثنين، حكماً حضورياً بحبس "أمين" لمدة عامين، بتهمة "الإضرار بالمال العام".

وأضاف أنه "عقب صدور الحكم، وخلال نقل أمين من المحكمة إلى السجن تمكن بمساعدة آخرين من الهرب من القوات الأمنية".

وأشار إلى أن "قوات الأمن فرضت طوقاً أمنياً وبدأت عمليات بحث في منطقتي الحرية وحي العدل ببغداد عن قائد سلاح الجو العراقي السابق".

وحتى الساعة 14.30 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات العراقية بخصوص الأمر.

لكن وفق وثيقة رسمية صادرة من محكمة جنايات الكرخ في بغداد نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن الحكم صدر بحق قائد سلاح الجو العراقي السابق، بصفته رئيس "نادي القوة الجوية الرياضي".

وتضمن الحكم، "الحبس المشدد عامين استناداً إلى قانون العقوبات العراقي عن جريمة الإضرار عمداً بأموال ومصالح النادي من خلال إبرام عقود مع شركة أس أي جي وشركة الموقد للتجارة العامة والاستثمارات العقارية، لاستثمار قطعة أرض عائدة للنادي ما تسبب بهدر للمال العام".

وشغل الفريق الركن أنور حمه أمين وهو كردي القومية منصب قائد سلاح الجو العراقي للفترة من 2008-2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us