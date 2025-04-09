سياسة
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جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق الجوف شمال شرقي اليمن
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من نوع MQ-9 خلال تنفيذها “مهامَّ عدائية في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي البلاد بصاروخ مناسب محلي الصنع".
جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق الجوف شمال شرقي اليمن
الولايات المتحدة تكثف الغارات على عدة مواقع باليمن / Reuters
9 أبريل 2025

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان مصور: "رداً على العدوان الأمريكي المتواصل على بلدنا، وردّاً على مجازره المروعة بحق شعبنا، تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 خلال تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف بصاروخ مناسب محلي الصنع"، لم يحدد نوعه.

وأشار إلى "العدوان الأمريكي المتواصل على بلدنا (اليمن)، الذي شن خلال الساعات الماضية عدداً من الغارات على مناطق متفرقة أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى وأضرار في ممتلكات المواطنين".

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي أن المقاتلات الأمريكية شنت 22 غارة جوية على محافظات صنعاء ومأرب والحديدة في شمال ووسط وغرب اليمن منذ مساء الاثنين.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 82 مدنياً وإصابة 214 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

​​​​​​​وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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