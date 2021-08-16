سياسة
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بعد سيطرة طالبان على كابل.. الناتو يعقد محادثات أزمة بشأن أفغانستان
قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن الحلف سيعقد محادثات طارئة الثلاثاء، على مستوى السفراء بشأن الوضع في أفغانستان، وكان الأمين العام للحلف قد قال إنهم يساعدون في إبقاء مطار كابول مفتوحاً لتسهيل وتنسيق عمليات الإجلاء الرعايا الأجانب.
بعد سيطرة طالبان على كابل.. الناتو يعقد محادثات أزمة بشأن أفغانستان
حلف شمال الأطلسي سحب قواته التي يبلغ عددها 9,500 جندي من أفغانستان على خلفية قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً بسحب قواته / AA
16 أغسطس 2021

أفاد مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن الحلف سيعقد محادثات طارئة الثلاثاء، على مستوى السفراء بشأن الوضع في أفغانستان، مع سعي القوى الغربية إلى إجلاء رعاياها من كابل بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وسيعقد الأمين العام ينس ستولتنبرغ عقب المحادثات مؤتمراً صحفياً الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش في أول ظهور إعلامي له منذ يونيو/حزيران، فيما يرزخ الحلف تحت صدمة انهيار القوات الحكومية الأفغانية.

وغرّد ستولتنبرغ الأحد بأن الحلف "يساعد في إبقاء مطار كابل مفتوحاً لتسهيل وتنسيق عمليات الإجلاء"، لكن لقطات أظهرت حالة من الفوضى في المطار مع محاولة حشود الصعود على متن الطائرات المغادرة.

ويأتي استيلاء طالبان على السلطة بعد سحب حلف شمال الأطلسي لقواته التي يبلغ عددها 9,500 جندي على خلفية قرار الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً بسحب قواته.

واعتبر أرمين لاشيت المرشح لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين أن انسحاب القوات الغربية من أفغانستان "أكبر إخفاق" للحلف الأطلسي منذ تأسيسه قبل سبعة عقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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