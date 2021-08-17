سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 أغسطس/آب 2021
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خلاصات من TRT عربي: 17 أغسطس/آب 2021
بايدن يؤكد أن مهمة بلاده في أفغانستان لم تكن بناء الدولة بل القضاء على القاعدة / AFP
17 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن مهمة بلاده في أفغانستان لم تكن بناء الدولة بل القضاء على القاعدة، واجتماع لقادة عسكريين أتراك برئاسة وزير الدفاع حول الأوضاع في أفغانستان.

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تركيا.. اجتماع لقادة عسكريين حول الأوضاع في أفغانستان وإجلاء 324 مواطناً تركياً

في إطار مواكبة تطورات الوضع في أفغانستان وتوفير الأمن اللازم للعناصر التركية الموجودة هناك ترأَّس وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اجتماعاً تضمَّن رئيس هيئة الأركان يشار غولار وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك آقيوز وقائد القوات التركية في أفغانستان. [TRT عربي]

وبدأت وزارة الخارجية التركية باتخاذ إجراءات من أجل إجلاء المواطنين الأتراك الموجودين في أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة. [TRT عربي]

وفي هذا الإطار توجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى أفغانستان من أجل عملية الإجلاء، وانطلقت من مطار حامد كرزاي الدولي وعلى متنها 324 تركياً. [TRT عربي]

بايدن: لم تكن مهمتنا بأفغانستان بناء الدولة بل استهداف القاعدة ونجحنا فيها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين في أول تعليق له على تطورات الأوضاع في أفغانستان إن القوات الأمريكية في أفغانستان لم تكن مهمتها بناء الديمقراطية في البلاد بل كانت القضاء على القاعدة ومنفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول. [TRT عربي]

وأضاف الرئيس الأمريكي: "القادة السياسيون الأفغان استسلموا وهربوا من البلاد والجيش الأفغاني رفض القتال، والقوات الأمريكية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها". [TRT عربي]

وأكد أن بلاده أعطت حكومة أفغانستان كل ما تحتاج إليه وعملت على تدريب الجيش الأفغاني ودعمه بكل الإمكانيات. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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