أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخّراً من أنّ إيران تعمل على إنتاج اليورانيوم المعدني المخصّب، مطالبة طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف "تصعيدها النووي".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إنّ الولايات المتحدة اطّلعت على آخر تقرير أعدّه أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعتبر أن إيران "ليست لديها أي حاجة فعلية إلى إنتاج اليورانيوم المعدني".

وفي عام 2015 أبرمت إيران اتفاقاً مع الدول الكبرى ينص على تخفيف العقوبات الغربية والأممية المفروضة عليها بسبب أنشطتها النووية مقابل التزامها عدم السعي لامتلاك سلاح ذري وخفض أنشطتها النووية الموضوعة تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

وبالتالي تعهّدت طهران بموجب هذا الاتفاق بعدم إنتاج يورانيوم مخصّب.

لكن إيران قالت في وقت سابق من هذا العام إنّها بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني لأغراض بحثية، وهو موضوع حسّاس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.

والاثنين قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لقد قلنا بوضوح إن التصعيد النووي المستمر خارج حدود الاتفاق النووي يؤتي نتائج عكسية ويتعارض مع عودة إلى احترام متبادل لشروط الاتفاق".

وشدّد برايس على "وجوب أن تقف إيران تصعيدها النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات من أجل أن تنفذ بالكامل وبحسن نية" الاتفاق الدولي.

وبات مفعول الاتفاق النووي الإيراني في حكم الملغى عملياً مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسبّبت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادّة في الجمهورية الإسلامية.

وأبدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه على العودة إلى الاتفاق بشرط عودة إيران إلى احترام التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها اعتباراً من 2019 رداً على الانسحاب الأمريكي منه.

وتخوض إيران والقوى الكبرى بمشاركة أمريكية غير مباشرة مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

ومباحثات فيينا متوقفة منذ تولى الرئيس الإيراني الجديد المحافظ إبراهيم رئيسي مهامه مطلع أغسطس/آب الجاري.

وقبل أيام ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء أن إيران أحرزت تقدماً بتخصيب معدن اليورانيوم على الرغم من تحذيرات الغرب من أن عملاً كهذا يهدد محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة: "في 14 أغسطس/آب 2021 تحققت الوكالة من أن إيران استخدمت 257 غرام يورانيوم 235 المخصب حتى 20% في شكل رابع فلوريد اليورانيوم لإنتاج 200 جرام من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20%".

وأضافت أن هذه الخطوة الثالثة في خطة من أربع خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار.