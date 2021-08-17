علقت محكمة في إسبانيا الاثنين ترحيل مجموعة من المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب بعد عبورهم مع آلاف المهاجرين الآخرين قبل ثلاثة أشهر إلى جيب سبتة الإسباني.

واتخذت منظمتان حقوقيتان إجراءات قانونية نيابة عن المهاجرين القُصر بعد أن بدأت إسبانيا الجمعة إعادة نحو 800 طفل غير مصحوب إلى المغرب على شكل مجموعات يضم كل منها 15 طفلاً، الأمر الذي يجعل من الصعب على إسبانيا المضي قدماً في خطتها لإعادة القاصرين الـ800.

وطلب الناشطون الحقوقيون من محكمة في سبتة وقف ترحيل 12 قاصراً لجؤوا إليهم لمساعدتهم في البقاء على الأراضي الإسبانية.

وقالت باتريسيا فرنانديز فيشنز المحامية لدى إحدى المنظمتين الحقوقيتين إن الأطفال المهاجرين يجري ترحيلهم إلى المغرب من دون أن يتمكنوا من الاتصال بمحامٍ أو أن يحظوا بفرصة للمثول أمام المحكمة.

ووافقت المحكمة في سبتة على النظر في القضية وقالت إن "القرار الوحيد الممكن" هو الأمر بتعليق ترحيل القاصرين الـ12 ريثما يُنظر في دفوعاتهم.

وفي حين قد يعقد ذلك تحركات إسبانيا لترحيل القاصرين الآخرين فإن ثلاثة من الأطفال المهاجرين الذين دافع النشطاء عنهم قد رحّلوا إلى المغرب.

وهؤلاء الأطفال كانوا من بين نحو 10 آلاف مهاجر عبروا الحدود البرية إلى سبتة على مدى عدة أيام في مايو/أيار على مرأى من حرس الحدود المغربيين الذين لم يحركوا ساكناً.

ودافع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا عن إعادة الأطفال غير المصحوبين إلى المغرب، قائلاً إنه ليس بينهم من هو "معرض للخطر".

وقال لمحطة كادينا سير الإذاعية: "مصلحة الأطفال مضمونة".

وأعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بعد وقت قصير من وصولهم في مايو/أيار، لكن في نهاية يوليو/تموز بقي نحو 2,500 شخص في سبتة، حسب السلطات هناك.