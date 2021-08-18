سياسة
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اعترفت بنظام طالبان سابقاً.. ما موقف السعودية من تطورات أفغانستان؟
أعربت الخارجية السعودية عن أملها أن "تعمل حركة طالبان وكل الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات".
اعترفت بنظام طالبان سابقاً.. ما موقف السعودية من تطورات أفغانستان؟
السعودية: نقف مع الشعب الأفغاني وما يقرره من خيارات / AA
18 أغسطس 2021

قالت السعودية الاثنين إنها "تقف مع الشعب الأفغاني وخياراته التي يقررها بنفسه مندون تدخل من أحد".

وأوضحت الخارجية السعودية في بيان أن المملكة "تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة"، مؤكدة وقوفها "إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه من دون تدخل من أحد".

وأعربت عن أملها في "استقرار أوضاع أفغانستان بأسرع وقت".

وأضافت: "حكومة السعودية تأمل أن تعمل حركة طالبان وكل الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات".

والسعودية إحدى أبرز الدول التي قدمت مواقف دعم للحركات الأفغانية أثناء احتلال الاتحاد السوفيتي قبل عقود، كما اعترفت المملكة مع كل من باكستان والإمارات فقط بالنظام الذي أنشأته طالبان في أفغانستان بين أعوام 1996 و2001.

وخلال أقل من 10 أيام سيطرت "طالبان" على أفغانستان كلها تقريباً، على الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال نحو 20 عاماً لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد بالتزامن مع إعلان طالبان دخولها العاصمة.

ومنذ مايو/أيار الماضي بدأت طالبان توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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