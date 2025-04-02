ونقلت وكالة رويترز أن البيت الأبيض يستعد للإعلان عن الخطة، اليوم الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرسوم الجمركية الجديدة ستُنفَّذ فور الإعلان عنها، فيما ستدخل رسوم بنسبة 25% على جميع واردات السيارات حيز التنفيذ، غداً الخميس، 3 أبريل/نيسان الجاري.

وتتناقل التقارير معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي يدرس فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 20%، رغم أن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة.

وقال مسؤول تجاري سابق في إدارة ترمب لرويترز، إن الرئيس قد يفرض رسوماً شاملة على كل دولة على حدة. ومن المتوقع أن تشمل هذه الرسوم أكثر من 15 دولة، وهو الرقم الذي أشار إليه سابقاً وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.

في السياق، أفاد النائب الجمهوري في مجلس النواب، كيفن هيرن، بأن بيسنت أبلغ الأعضاء بأن هذه الرسوم ستشكل "سقفاً" للحد الأقصى من الرسوم التي قد تفرضها الولايات المتحدة، وربما تُخفَّض في حال استجابة الدول لمطالب واشنطن، وفق ما نقلته الوكالة.

وفي انتظار تفاصيل الإعلان المرتقب اليوم من ترمب، شهدت بورصة وول ستريت تقلبات حادة، وانخفضت الأسهم الأوروبية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأدى عدم وضوح حجم الرسوم ونطاقها، بالإضافة إلى ردود فعل الدول الأخرى، إلى تراجع ثقة المستثمرين. ونتيجة لذلك، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5%، وهو ما يعد أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، حيث انخفض بنحو 4.6% عن أعلى مستوى له الذي بلغه في مارس/آذار الماضي.

وفي أعقاب هذه الضبابية، تراجعت قيمة الأسهم بشكل كبير، إذ خسر المستثمرون نحو خمسة تريليونات دولار منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.