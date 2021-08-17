سياسة
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شركة تركية تطور راداراً بتقنيات متقدمة للطائرات المسيّرة غير المأهولة
طورت شركة "متكسان" للصناعات الدفاعية التركية جهاز رادار لزيادة فعالية المركبات الجوية غير المأهولة.
شركة تركية تطور راداراً بتقنيات متقدمة للطائرات المسيّرة غير المأهولة
رادار تركي بتقنيات متقدمة للطائرات المسيرة / AA
17 أغسطس 2021

نجحت شركة "متكسان" للصناعات الدفاعية التركية في تطوير جهاز رادار لزيادة فعالية المركبات الجوية غير المأهولة.

وأفادت المعلومات أن الرادار "ميلسار" الذي طورته "متكسان" بخصائص متقدمة للكشف عن الأهداف المتحركة، سيجري عرضه لأول مرة في إطار النسخة الخامسة عشرة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولي.

وبرعاية رئاسة الجمهورية التركية واستضافة وزارة الدفاع وتنظيم جمعية دعم القوات المسلحة التركية، تشهد مدينة المعارض "TÜYAP" في مدينة إسطنبول، تنظيم فعاليات النسخة الـ15 من معرض الصناعات الدفاعية الدولي بين 17 و20 أغسطس/آب الجاري.

وأوردت المعلومات أن "ميلسار" يضمن توجيهاً آمناً للطائرات من دون طيار، التي تعمل "كنقاط مراقبة" في الجو ولفترات طويلة، وتمكن تلك المسيّرات من أداء واجباتها حتى في ظروف الجو السيئة حيث تكون الأنظمة الكهروضوئية غير فعالة أو عند التحليق فوق السحب.

ولفتت إلى أن شركة "متكسان" أنهت بنجاح الاختبارات وعمليات التأهيل الخاصة بالرادار "ميلسار"، الذي يتميز بحجمه الصغير ووزنه الخفيف واستهلاكه المنخفض للطاقة، ما يسمح بتركيبه على طائرات مسيرة من الفئة التكتيكية.

وأشارت إلى أن الرادار المذكور يلعب دوراً رئيسياً في الكشف عن الأهداف المتحركة، ويقوم أيضاً بدور المستشعرات لطائرات الاستطلاع والمراقبة والأقمار الصناعية.

وأكدت أن الميزة الأكثر أهمية لـ"ميلسار" هي قدرته على العمل في جميع الطائرات المسيرة التكتيكية والاستراتيجية، مثل "بيرقدار تي بي2"، و"عنقاء"، و"آق سنقر"، و"آقينجي".

وقال سرقان جاق، مدير برنامج أنظمة الرادارات في شركة "متكسان" للصناعات الدفاعية، إن "ميلسار" هو نظام رادار بتقنية متقدمة تم تطويره لزيادة كفاءة الطائرات المسيرة محلية الصنع.

وأوضح أن الرادار يمتلك قدرات عالية في اكتشاف وتتبع الأهداف المتحركة على الأرض، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لالتقاط صور بدقة عالية تصل إلى 30 سنتمتراً، حتى في الظروف الجوية السيئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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