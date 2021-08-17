يكافح رجال الإطفاء الفرنسيون الثلاثاء لإخماد حريق غابات ضخم في منطقة فار السياحية في جنوب البلاد وسط رياح قوية، بينما أخلت السلطات مخيمات في الموقع.

وحثت السلطات الفرنسية السكان على الابتعاد عن الحريق الذي شب بقرية جونفارو على بعد نحو 50 كيلومتراً غربي بلدة سان تروبيه في منطقة الريفييرا، وكذلك مواقع أقرب إلى الساحل منها لا كروا فالمير وجريمو.

وأجبرت حرائق الغابات التي اتسعت رقعتها في منطقة الريفيرا السلطات الفرنسية على إجلاء آلاف السكان.

وقال ألكسندر جواسر المتحدث باسم جهاز الأمن المدني إنه "جرى إجلاء نحو 6 آلاف شخص من منازلهم في المنطقة، وإخلاء عشرات المخيمات وأماكن التنزه ومنع خروج عدد من المصطافين من أماكن تمضيتهم لعطلتهم الصيفية"، حسب ما نقلت صحيفة "لا ليبر" الفرنسية.

وأضاف أن اثنين من رجال الإطفاء أصيبا في الحريق الذي اندلع مساء الاثنين في مدينة طولون الساحلية.

كما أشار إلى أن النيران التي تؤججها رياح البحر المتوسط ​​القوية قضت على نحو 5 آلاف هكتار (12000 فدان) من الغابات بحلول صباح الثلاثاء.

بدوره قال جهاز الأمن المدني إن أكثر من 900 من رجال الإطفاء بدعم من طائرات ومروحيات عملوا الثلاثاء لاحتواء الحريق.

ومنعت السلطات المحلية الوصول إلى الغابات في جميع أنحاء المنطقة وحثت على توخي الحذر.

واجتاحت حرائق غابات عنيفة جنوب أوروبا وشمال إفريقيا في الأسابيع الأخيرة.