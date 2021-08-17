كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الثلاثاء أن طواقم إطفاء تابعة للسلطة الفلسطينية ستشارك في مساعي إخماد الحرائق المندلعة في جبال مدينة القدس.

وذكرت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية هي من عرض المساعدة على إسرائيل، "وقد ردت الأخيرة بالإيجاب على هذا العرض وقبلت مشاركة طواقم فلسطينية في إخماد الحرائق".

ومن المقرر أن تصل إلى القدس المحتلة أربعة طواقم إطفاء تابعة للسلطة الفلسطينية ستشارك في إخماد الحرائق التي كانت حتى اللحظة تسبب حالة إرباك وقلق في إسرائيل في ظل عدم استطاعة الطواقم الإسرائيلية السيطرة عليها.

وقالت الصحيفة إن 20 فرداً من الطواقم الفلسطينية وصلوا بالفعل إلى مستوطنة بيت شيمش التي تنطلق منعها عمليات مكافحة الحرائق، "ويجري الآن شرح التضاريس وما يجري لهم من قبل طواقم إسرائيلية".

وستنطلق الطواقم الفلسطينية مع نظيرتها الإسرائيلية من أجل إخماد الحرائق.

ويشار إلى أن وصول الطواقم حدث من خلال مكتب التنسيق الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسوف يرافق ضباط إسرائيليون طواقم الإطفال الفلسطينية خلال عملها، وفق الصحيفة.