سياسة
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مفتتحاً معرض إسطنبول.. أردوغان: تركيا تحتلّ مكانة عالمية بالصناعات الدفاعية
أكد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان خلال افتتاح معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية، أنّ بلاده أحدثت ثورة في مجال الصناعات الدفاعية وتحتلّ الآن مكانة عالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أنّ صادرات أنقرة مِن صناعات الدّفاع تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي.
مفتتحاً معرض إسطنبول.. أردوغان: تركيا تحتلّ مكانة عالمية بالصناعات الدفاعية
الرئيس التركي يفتتح معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف I DEF" / AA
17 أغسطس 2021

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على أنّ تركيا تحتلّ مكانة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية، وأنها أحدثت ثورة في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين.

وأوضح أردوغان في الكلمة الافتتاحية لمعرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف I DEF"، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 20 أغسطس/آب الجاري، أنّ تركيا دولة يُسعدها أن تتقاسم مع أصدقائها كلّ الإمكانات والقدرات التي طوّرتها في مجال الصناعات الدفاعية.

وأعرب عن اعتقاده أنّ توفير مناخ السّلام والاستقرار والثقة في المنطقة والعالم يعتمد على إقامة توازن عادل في الصناعات الدفاعية.

وقال: "الاتفاقات والبروتوكولات الموقّعة في معرض آيدف، تشير إلى أنه احتلّ مكانة عالمية في هذا المجال".

ولفت إلى أنّ تركيا أحدثت ثورة في الصناعات الدفاعية كبقية المجالات خلال السنوات الـ19 الأخيرة، مبيّناً أنّ بلاده وصلت نقطة جيّدة جداً في مساعيها لتقليل التبعيّة للخارج في هذا المجال.

وأكد أنّ تركيا نجحت في تقليص مستوى اعتمادها على الخارج في الصناعات الدفاعية من اعتمادية بنسبة 80 في المئة إلى 20 في المئة.

وشدد على أنّ تركيا تُعتبر بين أوّل 3 أو 4 دول في العالم في تصميم وإنتاج وبيع الطائرات المُسيّرة المسلّحة التي أثبتت فعلياً نجاحها على الأرض.

وأوضح أنّ تركيا وضعت ثقلها في الصناعات الدفاعية بهدف تجاوز الصعوبات التي سبّبها المورّدون العالميّون والحظر المعلن وغير المعلن الذي تعرضت له.

وتابع بهذا الخصوص: "بالإضافة إلى تلبية احتياجاتنا في صناعات الدفاع، نستثمر في تطوير تقنيات ومركبات ومنتجات المستقبل".

وأشار إلى أنّ صادرات تركيا في مجال الدفاع والطيران تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي في حين لم تصل ربع مليار مِن قبل.

وفي سياق آخر، أكّد أنّ العقلية المتمثلة في اعتبار قطرة النّفط أكثر قيمة مِن قطرة الدّم لا مكان لها في قِيم تركيا ومفهومها الاجتماعي.

وأضاف: "لن نكون أبداً مِن أولئك الذين يأتون مِن عشرات آلاف الكيلومترات ويُمطرون النّاس بالقنابل تحت ذريعة محاربة الإرهاب دون الاكتراث بالمدنيين والأبرياء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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