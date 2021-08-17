سياسة
2 دقيقة قراءة
الناتو: النتائج كانت مخيّبة في أفغانستان ونتوقع مِن طالبان التزام تعهداتها
عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن خيبة أمله من نتائج الحرب على أفغانستان بعد عودة طالبان للحكم، مؤكداً أنّ الحلف يراقب الوضع عن كثب وسيستهدف الإرهابيين حال عودتهم.
الناتو: النتائج كانت مخيّبة في أفغانستان ونتوقع مِن طالبان التزام تعهداتها
الناتو يهدد باستهداف الإرهابيين في أفغانستان حال عودتهم  / Others
17 أغسطس 2021

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إنّه يشعر بالإحباط لأن النتائج كانت مخيّبة بعد كل هذه السنوات مِن الحرب في أفغانستان.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحلف، أنه كان يتوقع عودة طالبان للسلطة ولكنّ سرعة وصولها إلى الحكم كانت مفاجئة.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنّ الهدف الرئيسي للناتو اليوم إخراج الرعايا الأجانب من أفغانستان، مضيفاً: "سنرسل المزيد من الطائرات إلى مطار كابل للاستمرار في عمليات الإجلاء".

وانتقد الأمين العام للحلف "فشل السلطات الأفغانية" أمام طالبان، محمّلاً "حكّام أفغانستان الجدد" مسؤولية الحفاظ على حقوق الإنسان.

ودعا ستولتنبرغ العالم إلى دعم تشكيل حكومة مستقرّة وسلميّة في أفغانستان، مشدداً على صعوبة توقع شكلها في المستقبل.

ولفت إلى أنّ الحلف يراقب من كثب الوضع في أفغانستان وسيستهدف الإرهابيين حال عودتهم.

وقال الأمين العام لحلف الناتو إنّ الحلف سيبقى يقظاً وسيستهدف المجموعات الإرهابية عن بُعد إن أُعيد تشكيلها، متوقّعاً أن تنفّذ طالبان التزاماتها.

وأشار إلى أنّه دون وجود الولايات المتحدة لا توجد رغبة لدى الحلفاء الآخرين للقيام بدورها في أفغانستان.

وبعد سيطرة طالبان على العديد من عواصم الولايات الرئيسية في الأيام الأخيرة، وإجبار القوات الحكومية على الاستسلام أو الفرار، وصل مقاتلو الحركة الأحد، إلى العاصمة، وأعلنوا السيطرة على البلاد.

وبعد رحيل الرئيس الأفغاني ومساعديه المقرّبين، شكّل الرئيس السابق حامد كرزاي، والسياسي المخضرم قلب الدين حكمتيار، وكبير مفاوضي السّلام عبد الله عبد الله، مجلساً بهدف ضمان انتقال سلس للسلطة.

وتعمل الولايات المتحدة من خلال قوة عسكرية قوامها نحو 3 آلاف جندي في مطار كابل، على إتمام عمليات نقل الرعايا الأمريكيين والأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us