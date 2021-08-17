سياسة
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مُخرجة أفغانية تشكر تركيا على مساعدتها في الخروج من كابل بعد سيطرة طالبان
قالت المُخرجة الأفغانية صحراء كريمي إنها خرجت من أفغانستان رفقة 11 شخصاً آخرين بمساعدة السفارة التركية ووزارة الخارجية الأوكرانية وأكاديمية السينما والتلفزيون السلوفاكية، معبرة عن امتنانها للدول التي ساعدتها وعلى رأسها تركيا.
مُخرجة أفغانية تشكر تركيا على مساعدتها في الخروج من كابل بعد سيطرة طالبان
تُعتبر المخرجة الأفغانية البالغة من العمر 38 عاماً من أبرز المُخرِجات في أفغانستان / AFP
17 أغسطس 2021

أعلنت المُخرجة الأفغانية صحراء كريمي، التي نشرت مقطعاً مصوّراً وهي تتجول في أرجاء العاصمة كابل تحذّر فيه من دخول حركة طالبان المدينة، خروجها من أفغانستان بمساعدة السفارة التركية.

وقالت كريمي إنها خرجت من أفغانستان رفقة 11 شخصاً آخرين بمساعدة السفارة التركية ووزارة الخارجية الأوكرانية وأكاديمية السينما والتليفزيون السلوفاكية.

وفي مقطع مصوّر، شاركت المُخرجة اللحظات الأولى لدخول طالبان كابل قائلة: "دخلت طالبان المدينة، ونحن نهرب، الجميع خائفون، هذا ليس جزءاً من فيلم رعب، إنه واقع كابل والعالم يراقب كل هذا ".

وفي تغريدة على حسابها بتويتر، عبّرت عن شكرها لتركيا وسلوفاكيا وأوكرانيا الذين تدخلوا لإخراجها إلى جانب 11 شخصاً آخرين.

ودعت المُخرجة الأفغانية صحراء كريمي المجتمع السينمائي الدولي إلى دعم السينمائيين الأفغان وسط الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأرسلت كريمي رسالة مفتوحة، تتضمّن فيها تحذيرات من طالبان التي قالت إنها تحظر "كل الفنون"، وحثّت المجتمع السينمائي العالمي على زيادة الوعي والمساعدة في حماية الفنانين.

وأُعيد نشر منشور كريمي من جانب عدد من المخرجين الأجانب.

وتُعتبر المُخرجة الأفغانية، والتي تبلغ من العمر 38 عاماً، من أبرز المُخرجات في أفغانستان، وسبق أن أشرفت على 77 رجلاً من أجل إنعاش السينما في أفغانستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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