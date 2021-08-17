سياسة
2 دقيقة قراءة
إثر اعتقال 5 من تتار القرم.. أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك حقوق الإنسان
بعد اعقال قوات الأمن الروسية 5 من أتراك القرم في شبه جزيرة القرم، قال الرئيس الأوكراني إنّ روسيا تنتهك مرة أخرى حقوق الإنسان وبشكل صارخ في القرم، عبر اقتحامات نفّذتها قوات الأمن لمنازل أتراك تتار القرم.
إثر اعتقال 5 من تتار القرم.. أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك حقوق الإنسان
قوات الأمن الروسية تعتقل 5 من أتراك القرم بعد دهم منزلهم في شبه جزيرة القرم
17 أغسطس 2021

اعتقلت قوات الأمن الروسية، 5 من أتراك القرم بعد دهم منزلهم في شبه جزيرة القرم.

وأفاد بيان صادر عن "منبر تضامن القرم"، الثلاثاء، أنّ الأمن الروسي دهم منزل أتراك القرم في الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي.

وقالت أمينة جباروفا، نائبة وزير الخارجية الأوكراني، في تغريدة تعليقاً على الحادث: "إنّ سياسة الترهيب والاضطهاد للمحتلّين الروس في القرم مستمرة".

ونشرت جباروفا في تغريدتها أسماء الذين اعتقلهم الأمن الروسي.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ روسيا تنتهك مرة أخرى حقوق الإنسان وبشكل صارخ في القرم، عبر اقتحامات نفّذتها قوات الأمن لمنازل أتراك تتار القرم.

وقال زيلينسكي عبر حسابه في تويتر، الثلاثاء: "روسيا تنتهك مرة أخرى حقوق الإنسان وبشكل صارخ في (شبه جزيرة) القرم".

وأضاف: "اليوم نفّذت (القوات الروسية) اقتحامات على منازل تتار القرم، وتم توقيف البعض، لذا يجب أن يتوقّف هذا الاضطهاد غير المقبول على الفور والإفراج عن الموقوفين".

ودعا الرئيس الأوكراني المجتمع الدولي إلى إظهار موقف حيال تلك الانتهاكات.

في السياق، أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية الاقتحامات، واعتبرتها "استفزازاً" قبل انعقاد قمّة "منبر القرم" في 23 أغسطس/آب.

وينتمي تتار القرم إلى مجموعة عِرقية تركية، وتُعتبر شبه الجزيرة موطنهم الأصلي، وقد تعرّضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى، إبّان الحكم السوفيتي لأوكرانيا (1919ـ1991).

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014، ضمّت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us