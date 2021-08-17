سياسة
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وكالة الطاقة الذريّة تحذّر.. هل اقتربت إيران من صنع سلاح نووي؟
حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنّ إيران عجّلت بتخصيب اليورانيوم لمستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي، بعدما زادت نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60% رداً على انفجار في مفاعلها النووي نطنز.
وكالة الطاقة الذريّة تحذّر.. هل اقتربت إيران من صنع سلاح نووي؟
زادت إيران نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60% من 20% في أبريل/نيسان / AP
17 أغسطس 2021

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إنّ إيران عجّلت بتخصيب اليورانيوم لمستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي، في تحرّك يزيد التوتر مع الغرب مع سعي كلا الجانبين إلى استئناف المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وزادت إيران نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60% من 20% في أبريل/نيسان رداً على انفجار في مفاعلها النووي نطنز وانقطاع الكهرباء فيه مما أضرّ بالإنتاج في محطتها الرئيسية للتخصيب تحت الأرض هناك.

وتحمّل إيران إسرائيل مسؤولية الهجوم، فيما تبلغ نسبة النقاء اللازمة لصنع سلاح نووي 90%.

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ذكرت في مايو/أيار أنّ إيران تستخدم مجموعة واحدة من أجهزة الطّرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم حتى 60% في محطّتها التجريبية للتخصيب في موقع فوق الأرض بنطنز.

وأبلغت وكالة الطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها، الثلاثاء، بأن إيران تستخدم حالياً مجموعة ثانية لذلك الغرض أيضاً.

وأفاد تقرير الوكالة بأنّ إيران كانت تستخدم 164 جهاز طرد مركزي طراز "AR-6" لتخصيب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60%، لكنها الآن تستخدم هذه المجموعة ومجموعة أخرى مكوّنة من 153 جهازا طراز "AR-4" لتحقيق ذلك الهدف.

وهذه هي أحدث خطوة من خطوات عديدة تنتهك من خلالها إيران القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي حدد 3.67% نسبة قصوى يمكن أن تصل إليها إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وحذّرت الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون من أنّ خطوات من هذا القبيل تهدد المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق، والمعلقة حالياً.

وقالت وكالة الطاقة الذرية الاثنين إنّ إيران أحرزت تقدماً في عملها على تخصيب معدن اليورانيوم على الرغم من اعتراضات القوى الغربية، إذ تقول إنّه لا يوجد استخدام مدني موثوق به لمثل هذا العمل. ويمكن استخدام معدن اليورانيوم لإنتاج المادة الأساسية لصنع قنبلة نووية لكنّ إيران تقول إنّ أهدافها سلميّة وإنّها تطوّر وقود مفاعل نووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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