سياسة
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لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. سفير الدوحة الجديد في القاهرة لتسلّم مهامه
وصل السّفير القطري إلى القاهرة قادماً من الدوحة لتسلُّم مهام عمله. ومن المقرر أن يقدم أوراق اعتماده خلال الأيام المقبلة تمهيداً لبدء مهام عمله الدبلوماسي بشكل رسمي.
لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. سفير الدوحة الجديد في القاهرة لتسلّم مهامه
السفير القطري الجديد لدى مصر يصل إلى القاهرة لتسلّم مهام عمله / AA
18 أغسطس 2021

وصل سالم مبارك آل شافي السفير الجديد لقطر لدى مصر الثلاثاء إلى العاصمة القاهرة لتسلُّم مهام عمله.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة الجمهورية المصرية وصدى البلد بأنّ "السّفير القطري وصل الثلاثاء قادماً من الدوحة لتسلّم مهام عمله".

وكان في استقبال السفير القطري "السفير حاتم النشّار نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم".

ومن المقرر أن يقدم السفير القطري الجديد "أوراق اعتماده خلال الأيام المقبلة تمهيداً لبدء مهام عمله الدبلوماسي بشكل رسمي"، وفق المصدرين ذاتهما.

بدوره قال الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي عبر حسابه الموثق بتويتر: "بعد غياب 4 سنوات، سفير قطر الجديد لدى مصر سالم مبارك آل شافي يصل إلى القاهرة لمباشرة مهام عمله".

وأضاف: "العلاقات القطرية-المصرية تشهد تقدماً ملحوظاً بعد اتفاق العلا".

وأشار إلى أن "مصر أرسلت سفيرها للدوحة وباشر مهام عمله في يونيو/حزيران الماضي".

ولم يصدر عن الجانبين المصري أو القطري بيان حول وصول السفير الجديد للدوحة حتى الساعة 21:04 ت.غ.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي قررت مصر تعيين عمرو الشربيني سفيراً فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة تعيين سالم بن مبارك بن شافي سفيراً فوق العادة مفوضاً أيضاً لدى القاهرة.

ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة، تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، وهو ما لا يحق للسفير العادي.

ومنذ أن اندلعت الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017 قُطعت العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر.

وشهدت العلاقات المصرية-القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها بعد توقيع "بيان العلا" في يناير/كانون الثاني الماضي بالسعودية الذي أسدل الستار على أزمة الخليجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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