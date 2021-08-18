أكدت السفارة الأمريكية في أنقرة عدم صحّة مزاعم وجود أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين الأفغان.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية بأنقرة على حسابها الخاص في تويتر الأربعاء.

وقالت السفارة في تغريدتها: "ما يُشاع من مزاعم حول حدوث اتفاق بين الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين والمهاجرين الأفغان عارية عن الصحة".

ونشرت السفارة الأمريكية تغريدتها باللغتين التركية والإنجليزية.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري أعربت تركيا عن رفضها تنفيذ برنامج الولايات المتحدة الخاص بنقل لاجئين أفغان إلى أراضيها عبر دول أخرى، في إطار ما يُعرف باسم "برنامج قبول المهاجرين الأفغان العاملين في الولايات المتحدة وعائلاتهم" الذي أعلنته واشنطن من قبل.