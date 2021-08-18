سياسة
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"عارية عن الصحّة".. واشنطن تنفي وجود اتفاق مع أنقرة بشأن اللاجئين الأفغان
نفت السفارة الأمريكية في أنقرة صحّة مزاعم وجود أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين الأفغان.
"عارية عن الصحّة".. واشنطن تنفي وجود اتفاق مع أنقرة بشأن اللاجئين الأفغان
السفارة الأمريكية في أنقرة / AA
18 أغسطس 2021

أكدت السفارة الأمريكية في أنقرة عدم صحّة مزاعم وجود أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين الأفغان.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية بأنقرة على حسابها الخاص في تويتر الأربعاء.

وقالت السفارة في تغريدتها: "ما يُشاع من مزاعم حول حدوث اتفاق بين الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين والمهاجرين الأفغان عارية عن الصحة".

ونشرت السفارة الأمريكية تغريدتها باللغتين التركية والإنجليزية.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري أعربت تركيا عن رفضها تنفيذ برنامج الولايات المتحدة الخاص بنقل لاجئين أفغان إلى أراضيها عبر دول أخرى، في إطار ما يُعرف باسم "برنامج قبول المهاجرين الأفغان العاملين في الولايات المتحدة وعائلاتهم" الذي أعلنته واشنطن من قبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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