سياسة
3 دقيقة قراءة
خرّب نصف المحمية الطبيعية.. فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على حريق جنوبي فرنسا
تواصل فرق الإطفاء في فرنسا مكافحة حريق غابات بتلال قرب بلدة سان تروبيه الساحلية، إذ لم تقدر السيطرة عليه منذ الاثنين، فيما قالت نائبة مدير المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي إن "المحمية الطبيعية في مرتفعات مور خربت نصفياً، إنها كارثة".
خرّب نصف المحمية الطبيعية.. فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على حريق جنوبي فرنسا
فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على حريق جنوبي فرنسا
18 أغسطس 2021

قال مسؤول محلي الأربعاء إن فرق الإطفاء في فرنسا كافحت طوال الليلة الماضية لاحتواء حريق غابات في تلال قرب بلدة سان تروبيه الساحلية.

وذكر مسؤول بالإدارة المحلية في إقليم فار جنوبي فرنسا، حيث اندلع الحريق يوم الاثنين، إن النيران كانت لا تزال مشتعلة حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حسب وكالة رويترز.

وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتجعه الصيفي القريب الثلاثاء ليوجه الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم.

ويستعر حريق واسع منذ الاثنين في غابات قريبة من مرفأ سان تروبيه الشهير على الكوت دازور جنوبي فرنسا أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص احترازياً وبينهم سياح.

وعلى طريق تعبر سلسلة مرتفعات مور، وهي منطقة غابات يزورها السياح بأعداد كبيرة، كانت خطوط نقل التيار الكهربائي في الأرض والأعمدة متفحمة مثل بعض الكروم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤول في فرق الإطفاء: "لم يُسيطَر على الحريق إلى الآن"، فيما قالت ناطقة باسم فرق الإطفاء: "يكافح نحو 750 إطفائياً هذا الحريق الذي لا يزال مستعراً".

وجرى استقبال نحو 1300 شخص غالبيتهم من المخيّمين المصطافين في صالة للألعاب الرياضية في بور-لي-ميموزا، البلدة الواقعة على مقربة من مصيف رئيس الدولة في فور-دو-بريغانسون.

وهذا الحريق من بين الأكبر خلال الصيف الحالي في منطقة معرضة عادة لخطر الحرائق، لكنها كانت بمنأى حتى الآن مقارنة بالحرائق التي ضربت دولاً عدة واقعة على البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة، لا سيما اليونان وإيطاليا والجزائر وإسبانيا والمغرب.

وجاءت حصيلة الأضرار البيئية كبيرة، وفق ما قالت نائبة مدير المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي كونشا آغيرو، مضيفة: "المحمية الطبيعية في مرتفعات مور خربت نصفياً، إنها كارثة".

واجتاحت موجات طقس قاسية أجزاء كبيرة من منطقة البحر المتوسط في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تثير حرائق غابات من إسبانيا واليونان إلى تركيا تساؤلات بشأن تغير المناخ في العالم ومدى استعداد الدول لمواجهته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us