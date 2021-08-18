طلبت السلطات البريطانية من الأشخاص الذين خضعوا مؤخراً لاختبار كوفيد تسجيل صوت السعال على هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر باعتبار ذلك جزءاً من حملة لتحسين معدلات الكشف عن فيروس كورونا.

لذلك طلبت الحكومة البريطانية من المواطنين أيضاً تقديم عينات قصيرة لأصواتهم وصوت التنفّس.

وفي الولايات المتحدة صمّم باحثون بالفعل خوارزمية كمبيوتر تكتشف الإصابة بكورونا من السّعال بمعدل دقة يقارب 100%.

وتنعقد الآمال على هذا النوع من التكنولوجيا في جعل تشخيص الإصابة بالفيروس أرخص وأسهل.

وبالنسبة إلى المشروع البحثي لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية يمكن للبالغين الذين أجروا اختبار كوفيد في آخر 72 ساعة إرسال الرمز (الباركود) الذي تلقوه من هيئة الصحة العامة عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المكتبي.