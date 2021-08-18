أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" أن طائرتيها "حُرجيت" و"أتاك 2" الهجوميتين المصنّعتين محلياً ستكونان جاهزتين للتحليق بحلول عام 2023.

جاء ذلك في تصريح صحفي الأربعاء للمدير العام للشركة تميل كوتيل على هامش مشاركته في معرض الصناعات الدفاعية الدولي 15 "آيدف" في إسطنبول بين 17 و20 أغسطس/آب الجاري.

وأوضح كوتيل أن مشروع المقاتلة الوطنية مستمر بكل زخمه.

وأضاف: "ستحلق الطائرتان الهجوميتان "حُرجيت" و"أتاك 2" في 18 مارس/آذار 2023".

وأكد كوتيل أن "توساش" تخطط لأن تكون علامة تجارية عالمية في مجال الصناعات الجوية والفضائية في أقرب وقت ممكن من خلال تقديم كل ما هو جديد من تصاميم وأفكار مبدعة.