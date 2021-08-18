سياسة
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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يهنئ الشعب الأفغاني على "إخراج المحتلين"
هنأ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حركة طالبان والشعب الأفغاني "بإخراج المحتلين بجميع صنوفهم" من أفغانستان. وأكد أنّه يبذل كل جهوده "لخدمة الشعب الأفغاني في اختياره حكومة عادلة قوية رحيمة حضارية".
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يهنئ الشعب الأفغاني على "إخراج المحتلين"
الشيخ علي القرة داغي: ما تحقق الآن هو النصر الذي سيتوّج بتوحيد أفغانستان على حكومة واحدة متحدة عادلة / AA
18 أغسطس 2021

قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القرة داغي إنّ الاتحاد مستبشر بالخير ومتفائل بالخطوات التي اتخذتها حركة طالبان من الصّفح والعفو وعدم إراقة الدماء وبدء مرحلة جديدة في أفغانستان.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تعليقاً على الأحداث التي تشهدها أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد في 15 أغسطس/آب.

وهنأ القرة داغي حركة طالبان والشعب الأفغاني "بإخراج المحتلين بجميع صنوفهم" من أفغانستان.

وقال: "فهذا نصر عظيم من الله تعالى ودليل على صبر الحركة وجهودها المتواصلة وحنكتها السياسية وقدرتها على المناورة حتى تحقق هذا الخير".

وأضاف أنّ "انتصار الحركة في اتفاقيتها مع أمريكا بإخراج المحتلين فتح، وما تحقق الآن هو النصر الذي سيتوّج بإذن الله بتوحيد أفغانستان على حكومة واحدة متحدة عادلة تسع الجميع".

وشكر الاتحاد دولة قطر التي هيّأت لطالبان أجواء المفاوضات حتى تحققت الاتفاقية وتركت الحرية الكاملة لسير المفاوضات ليتخذ الطرفان قرارهما الذي يعبّر عنهما.

وفي رد على سؤال أنه يوجد "تخوف حول ما تفعله حركة طالبان بسبب ماضيها"، قال القرة داغي: "لا شك أن للحركة بعض أخطاء سابقة في التعامل مع مكونات الشعب الأفغاني وحركاته وتعامله مع المرأة وفكره السياسي إلخ.. ولكن الذي يظهر أن الحركة قد تغيرت بسبب التجارب والتعرف على ما يجري في العالم".

وتابع قائلاً: "ونحن نتفاءل بأن الحركة ستُقيم نظاماً سياسياً شورياً مرِناً، ونظاماً اجتماعياً يستوعب الجميع، وتعاملاً مع المرأة وفق فقه الميزان".

وأكد أن الاتحاد يبذل كل جهوده "لخدمة الشعب الأفغاني في اختياره حكومة عادلة قوية رحيمة حضارية، فديننا دين الرحمة والعدل والوسطية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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