سياسة
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رئيس المخابرات المصرية يزور تل أبيب والسيسي يدعو بينيت لزيارة القاهرة
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة القاهرة، جاء ذلك خلال زيارة لرئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب.
رئيس المخابرات المصرية يزور تل أبيب والسيسي يدعو بينيت لزيارة القاهرة
بينيت عباس كامل
18 أغسطس 2021

التقى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي "وصل رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى إسرائيل اليوم (الأربعاء)، والتقى في الصباح، رئيسَ الوزراء بينيت، وسيلتقي الليلة مع وزير الدفاع بيني غانتس".

ولم يجرِ الإعلان عن هذه الزيارة مسبقاً.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الزيارة تركز على "التطورات في غزة".

دعوة إلى زيارة مصر

في سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه إليه الدعوة للقيام بزيارة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف البيان أن دعوة السيسي نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل.

وكان سلف بينيت، بنيامين نتنياهو، آخر رئيس وزراء إسرائيلي قد أجرى زيارة رسمية لمصر في 2011 حين كان الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في السلطة. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نتنياهو اجتمع سراً مع السيسي في مصر عام 2018.

ومصر أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل وذلك في عام 1979.

ويخيم الفتور على علاقات البلدين، لكن مصر لعبت دوراً رئيسياً في التوسط في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة في جولات قتال عديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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