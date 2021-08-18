سياسة
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وصول طائرة تركية ثانية لإغاثة مصابي عكار اللبنانية
وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، طائرة إسعاف تركية ثانية لإغاثة جرحى انفجار عكار الذي وقع قبل أيام وأدى إلى مصرع وإصابة العشرات.
وصول طائرة تركية ثانية لإغاثة مصابي عكار اللبنانية
نقل مزيد من جرحى انفجار عكار إلى تركيا / AA
18 أغسطس 2021

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء، طائرة إسعاف تركية ثانية لإغاثة جرحى انفجار عكار (شمال) الذي وقع قبل أيام وأدى إلى مصرع وإصابة العشرات.

وفجر الأحد، وقع انفجار في خزان مخبأ يحوي آلاف الليترات من "البنزين" ببلدة "التليل" بقضاء عكار، أدى إلى مصرع 31 شخصاً وإصابة 79 آخرين بينهم أفراد بالجيش، في حصيلة غير نهائية.

ومساء الأحد، أرسلت أنقرة طائرة محملة بمساعدات طبية لإغاثة المصابين، ونقل 3 من أفراد الجيش اللبناني إلى تركيا ممن أصيبوا بالانفجار لتلقي العلاج.

وأشرف وزير الصحة اللبناني حمد حسن والسفير التركي لدى بيروت علي باريش أولوسوي، على إجراءات نقل جريحين إضافيين أحدهما عسكري إلى تركيا، وبذلك ارتفع عدد جرحى انفجار عكار الذين نُقلوا للعلاج في تركيا إلى 5.

وبسبب أزمة اقتصادية طاحنة، يعاني لبنان نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي من أجل دعم استيراد تلك المواد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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