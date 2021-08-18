سياسة
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نتنياهو: واشنطن عرضت علينا تطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين
زعم رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري عرض عليه تطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطنيين. وشكك مسؤول إسرائيلي بالعرض وكذلك بالحالة النفسية لنتنياهو نفسه.
نتنياهو: واشنطن عرضت علينا تطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين
نتنياهو: رفضت عرض جون كيري / Reuters
18 أغسطس 2021

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليه "تطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين".

وأشار نتنياهو في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في إنستغرام إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري اتصل به عام 2013 ودعاه إلى زيارة سرية إلى أفغانستان ليشاهد عن كثب كيف استطاعت واشنطن إنشاء قوة عسكرية محلية قادرة على محاربة الإرهاب بمفردها.

وأوضح في تدوينته أن رسالة كيري كانت واضحة "النموذج الأفغاني هو النموذج الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطبيقه على الفلسطينيين".

وقال: "لقد رفضت هذا العرض، كنت أتوقع أنه بمجرد مغادرة أمريكا لأفغانستان فإن كل شيء سوف ينهار".

وأضاف: "لسوء الحظ، هذا ما حدث اليوم، لقد غزا نظام إسلامي متطرف أفغانستان وسيحولها إلى دولة إرهابية تعرض السلام العالمي للخطر".

وأشار إلى أنه كان قد توقع أن النتيجة نفسها سوف تتحقق "إذا سلمنا السيطرة على الوطن للفلسطينيين، لا سمح الله، لن يقيم الفلسطينيون في سنغافورة، سيقيمون دولة إرهابية في الضفة الغربية". على حد زعمه.

وقال إن "الاستنتاج واضح: العقيدة الصحيحة هي التي أتبناها، هي أنه يجب ألا نثق بالآخرين لضمان سلامتنا، يجب أن ندافع عن أنفسنا ضد أي تهديد".

وخلص نتنياهو في تدوينته إلى أن رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت وشريكه يائير لابيد، "اتفقا على سياسة، لا مفاجآت مع إيران، وهي سياسة خطيرة تقيد حرية إسرائيل في العمل".

وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية " تفعل العكس تماماً وبطريقة تعرض أمننا ووجودنا للخطر".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قوله "لم يتوجه إلينا أحد من الإدارة الأمريكية في أي يوم من الأيام حول النموذج الأفغاني"، ووصف حديث نتنياهو بأنه "سخيف".

وأضاف: "هذا الكلام لا يثير شيئاً، بقدر المخاوف على الحالة النفسية لمن كتبه".

مصدر:TRT عربي
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