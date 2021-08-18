سياسة
1 دقيقة قراءة
الشرطة الفرنسية تجبر مهاجرين أفغاناً على مغادرة باريس بالقوة
كشفت منظمة مدنية أن الشرطة الفرنسية أجبرت قرابة 60 مهاجراً أغلبهم أفغان، على مغادرة باريس، وأضافت أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي لإجبار المهاجرين على المغادرة.
الشرطة الفرنسية تجبر مهاجرين أفغاناً على مغادرة باريس بالقوة
الشرطة الفرنسية تجبر قرابة 60 مهاجراً، على مغادرة العاصمة باريس 
18 أغسطس 2021

نشرت منظمة المجتمع المدني "Utopia 56" في فرنسا، مشاهد قالت إنها للشرطة وهي تجبر قرابة 60 مهاجراً، على مغادرة العاصمة باريس.

وذكرت المنظمة، في تغريدة، أن الشرطة الفرنسية وبتعليمات من وزارة الداخلية، أجبرت قرابة 60 مهاجراً أغلبهم أفغان، على مغادرة باريس.

وأضافت أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي لإجبار المهاجرين على المغادرة.

وأشارت إلى قيام الشرطة كل ليلة بمضايقة المهاجرين الذين قالت إنهم ينتظرون منذ أشهر البت في طلبات اللجوء التي قدموها، تزامناً مع معاناتهم في تأمين المأوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us