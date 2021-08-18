نشرت منظمة المجتمع المدني "Utopia 56" في فرنسا، مشاهد قالت إنها للشرطة وهي تجبر قرابة 60 مهاجراً، على مغادرة العاصمة باريس.

وذكرت المنظمة، في تغريدة، أن الشرطة الفرنسية وبتعليمات من وزارة الداخلية، أجبرت قرابة 60 مهاجراً أغلبهم أفغان، على مغادرة باريس.

وأضافت أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي لإجبار المهاجرين على المغادرة.

وأشارت إلى قيام الشرطة كل ليلة بمضايقة المهاجرين الذين قالت إنهم ينتظرون منذ أشهر البت في طلبات اللجوء التي قدموها، تزامناً مع معاناتهم في تأمين المأوى.