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أردوغان يعرض الوساطة لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا خلال لقائه آبي أحمد، ووزير الدفاع التركي يقول إنّ بلاده اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية جنودها بأفغانستان.

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خلال لقائه آبي أحمد.. أردوغان يعرض الوساطة لحلّ النزاع بين السودان وإثيوبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة. [TRT عربي]

وقال أردوغان: "تركيا على استعداد للمساهمة بكل الطرق لحلّ النزاع ودّياً بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة، بما في ذلك الوساطة". [TRT عربي]

تركيا: اتخذنا جميع التدابير اللازمة لحماية جنودنا بأفغانستان

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، اتخاذ بلاده جميع التدابير اللازمة لحماية جنودها الموجودين في أفغانستان. [TRT عربي]

جاء ذلك في تصريح أدلى به أقار للأناضول، خلال توقيع اتفاقية عسكرية مع نظيره الأنغولي جواو إرنستو دوس سانتوس، خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي 15 "آيدف21" في إسطنبول. [TRT عربي]

وفي تصريحات حول التطورات في أفغانستان، قال أقار خلال مراسم التوقيع: "بدأنا بإجلاء جزء من مواطنينا من أفغانستان بواسطة طائرة تابعة لقواتنا الجوية". [TRT عربي]