قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن التعاون والشراكات الاقتصادية كان محور لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، الأربعاء.

وكتب قرقاش، عبر حسابه الموثق في "تويتر" الأربعاء، أنه عُقد "اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "كان التعاون والشراكات الاقتصادية المحور الرئيسي للاجتماع".

وتابع: "الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي فهي أيضاً قاطرة سياستنا الخارجية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، عبر بيان، إن الرئيس أردوغان استقبل، الأربعاء، مستشار الأمن الوطني الإماراتي.

وأوضحت أنهما بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية، بالإضافة إلى استثمارات الإمارات في تركيا.

وخلال لقاء متلفز في العاصمة أنقرة الأربعاء، قال الرئيس أردوغان إن الإمارات ستقوم قريباً باستثمارات كبيرة في تركيا.

وأردف أن الإمارات لديها أهداف وخطط استثمارية جادة للغاية في تركيا.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الرئيس أردوغان بحث مع وفد إماراتي، برئاسة مستشار الأمن الوطني، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بخاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".