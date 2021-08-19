سياسة
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العراق وتركيا تتفقان على تشكيل لجانٍ لتطوير العلاقات الاقتصادية
أفادت وزارة التجارة العراقية أنها اتفقت مع نظيرتها التركية على تشكيل لجانٍ مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال زيارة لوزير التجارة التركي إلى بغداد.
العراق وتركيا تتفقان على تشكيل لجانٍ لتطوير العلاقات الاقتصادية
العراق وتركيا تتفقان على تشكيل لجانٍ لتطوير العلاقات الاقتصادية
19 أغسطس 2021

أعلنت وزارة التجارة العراقية، الأربعاء، اتفاقها مع نظيرتها التركية على تشكيل لجانٍ مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير التجارة التركي، محمد موش، لبغداد ولقاء نظيره العراقي علاء الجبوري في مقرّ الوزارة بالعاصمة العراقية.

وأفاد بيان "للتجارة العراقية"، اطّلعت عليه الأناضول، بأن "الجانبين اتفقا على تشكيل لجانٍ المشتركة لحلّ القضايا الخلافية وإيجاد رؤية مشتركة تُسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية".

ونقل البيان عن الجبوري، قوله إنّ العراق "يرغب في تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع تركيا، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

من جهته، أكد الوزير التركي محمد موش "الرغبة التركية في زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق وإمكانية المساهمة مع القطاع الخاص العراقي في إقامة مشاريع مشتركة"، وفق بيان التجارة العراقية.

وكان وزير التجارة التركي وصل إلى بغداد في وقت سابق، الأربعاء، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وتركيا والعراق بلدان جاران ويرتبطان بعلاقات وثيقة الصّلة على مختلف الأصعدة وخاصة التجارية والاقتصادية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا 17 مليار دولار، ويطمح البلدان لرفعه إلى 20 ملياراً خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أجرى زيارة لأنقرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى خلالها قادة تركيا وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتفق البلدان، خلال الزيارة، على تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، لا سيّما التجارة والاقتصاد والاستثمار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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