سياسة
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استغلّها 3 سنوات.. الحُكم على مُسنّ كندي اعتدى جنسياً على طفلة إفريقية
قضت محكمة كندية بالسجن 18 عاماً على رجل اعتدى جنسياً على طفلة إفريقية تبلغ 11 عاماً، مستغلاً إيّاها على مدار 3 سنوات. ما القصة؟
استغلّها 3 سنوات.. الحُكم على مُسنّ كندي اعتدى جنسياً على طفلة إفريقية
السجن 18 عاماً لكندي استغلّ طفلة جنسياً
19 أغسطس 2021

قضت محكمة كندية بالسجن 18 عاماً على رجل استغلّ طفلة إفريقية تبلغ 8 أعوام جنسياً.

وذكرت قناة "CTV" الكندية، الخميس، أنّ شرطة مدينة مونتريال أوقفت "سيلفاين فيلماير" البالغ 60 عاماً في إطار تحقيقات متعلقة بانتشار مقاطع مصورة لاستغلال جنسي ضدّ أطفال.

وأشارت القناة إلى أنّ الشرطة عثرت بالصدفة على فتاة تبلغ 11 عاماً في منزل فيلماير، وعلمت أنها قدِمت من إفريقيا عندما كان عمرها 8 سنوات، وتعرّضت لاستغلال جنسي على مدار 3 سنوات.

ولفتت القناة إلى أنّ القاضي بيير لابيل حكم الأربعاء، بالسجن 18 عاماً على فيلماير، لإدانته بـ"الاستغلال الجنسي لقاصر، وتجارة البشر، وحيازة مقاطع مصورة لعمليات استغلال جنسي للأطفال ونشرها".

كما قضى لابيل بحظر استخدام فيلماير للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على مدار 25 عاماً، ومنعه من دخول الأماكن العامة التي يزورها الأطفال دون سن الـ16 مثل مناطق اللعب والمسابح.

وبحسب القناة، فإن فيلماير المتخصص في التربية النفسية لمساعدة الشباب المعرّضين للخطر، توجّه إلى إفريقيا عام 2015، واتفق مع أم الفتاة لاصطحابها إلى كندا مقابل مبلغ مالي يؤمن السّكن للأم، وادّعى أنه سيمنح الفتاة حياة أفضل في كندا.

ولفتت القناة إلى العثور على أكثر من 8 آلاف مقطع مصوّر لحالات استغلال أطفال في منزل المُدان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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