سياسة
2 دقيقة قراءة
لماذا غضب ترمب من بايدن وبماذا وصف الرئيس الأفغاني بعد هروبه إلى الإمارات؟
وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، الرئيس الأفغاني بالمحتال، وأبدى غضبه من جو بايدن لعدم قيام الأخير بسحب أو تدمير النماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي وقعت في أيدي "طالبان".
لماذا غضب ترمب من بايدن وبماذا وصف الرئيس الأفغاني بعد هروبه إلى الإمارات؟
أعرب ترمب عن ثقته بأن روسيا والصين ستستفيدان من المعدات العسكرية الأمريكية المتروكة في أفغانستان / AA
19 أغسطس 2021

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، إنه دائماً كان يعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني “محتالاً”، وسيترك بلاده حتى قبل مغادرة آخر جندي أمريكي.

وأوضح ترمب في مقابلة مع تلفزيون “نيوزماكس”: “لقد كان محتالاً، والآن أفترض أنه غادر ومعه الكثير من المال. قلت إنه ليس قائداً، وإنه سوف يهرب قبل آخر الجنود، وهذا ما جرى”.

وكان أشرف غني برر سبب هروبه من أفغانستان بسبب رغبته في تجنب إراقة الدماء، وحين ظهر في الإمارات نفى أنه حمل معه أموالاً كبيرة، ووعد بالعودة في المستقبل إلى وطنه.

في سياق آخر، أعرب ترمب عن ثقته بأن روسيا والصين ستستفيدان من المعدات العسكرية الأمريكية المتروكة في أفغانستان.

وانتقد ترمب الرئيس جو بايدن لعدم قيام القوات الأمريكية بسحب أو تدمير النماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي وقعت في أيدي "طالبان".

وقال في حديث لقناة "نيوزماكس تي في": "لديهم الآن مروحيات "بلاك هوك"، ودبابات قتالية، أفضل الدبابات في العالم. وستستفيد منها روسيا والصين اللتان ستقومان باستنساخها".

وأضاف: "أنا متأكد أنهم سيزودون بها جميع خصوم الولايات المتحدة لينظموا إنتاج النسخ الرخيصة منها"، مضيفاً أن هذا "أمر مخزٍ" بالنسبة إلى أمريكا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us