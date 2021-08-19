قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، إنه دائماً كان يعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني “محتالاً”، وسيترك بلاده حتى قبل مغادرة آخر جندي أمريكي.

وأوضح ترمب في مقابلة مع تلفزيون “نيوزماكس”: “لقد كان محتالاً، والآن أفترض أنه غادر ومعه الكثير من المال. قلت إنه ليس قائداً، وإنه سوف يهرب قبل آخر الجنود، وهذا ما جرى”.

وكان أشرف غني برر سبب هروبه من أفغانستان بسبب رغبته في تجنب إراقة الدماء، وحين ظهر في الإمارات نفى أنه حمل معه أموالاً كبيرة، ووعد بالعودة في المستقبل إلى وطنه.

في سياق آخر، أعرب ترمب عن ثقته بأن روسيا والصين ستستفيدان من المعدات العسكرية الأمريكية المتروكة في أفغانستان.

وانتقد ترمب الرئيس جو بايدن لعدم قيام القوات الأمريكية بسحب أو تدمير النماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي وقعت في أيدي "طالبان".

وقال في حديث لقناة "نيوزماكس تي في": "لديهم الآن مروحيات "بلاك هوك"، ودبابات قتالية، أفضل الدبابات في العالم. وستستفيد منها روسيا والصين اللتان ستقومان باستنساخها".

وأضاف: "أنا متأكد أنهم سيزودون بها جميع خصوم الولايات المتحدة لينظموا إنتاج النسخ الرخيصة منها"، مضيفاً أن هذا "أمر مخزٍ" بالنسبة إلى أمريكا.