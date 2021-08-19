سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال احتجاجات على حدود غزة "السبت"
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال سيزيد قواته واستعداده في قطاع غزة قبل (يوم الغضب) الذي تخطط له (حركة) حماس في يوم السبت المقبل.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال احتجاجات على حدود غزة "السبت"
الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قواته على حدود قطاع غزة، تحسباً لمواجهات مع الفلسطينيين  / AP
19 أغسطس 2021

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته على حدود قطاع غزة، تحسباً لمواجهات مع الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس "سيزيد الجيش قواته ويزيد استعداده في قطاع غزة قبل (يوم الغضب) الذي تخطط له (حركة) حماس في يوم السبت المقبل".

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إطلاق سلسلة فعاليات تبدأ بمهرجان مركزي على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، السبت، بالتزامن مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الفصائل بمدينة غزة، عقب اجتماع لها للتباحث في الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، واستمرار الحصار المفروض على القطاع.

ووقع حادث إحراق المسجد الأقصى يوم 21 أغسطس/آب 1969، على يد شخص أسترالي الجنسية يدعى مايكل دنيس روهن.

والتهمت النيران، حينها، كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية من المسجد، بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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