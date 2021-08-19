أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، اعترافه بشهادات اللقاح ضد فيروس كورونا، الصادرة في ثلاث دول بينها تركيا.

وأوضح بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه تقرر "معادلة" شهادات التطعيم التي تطبقها كل من مقدونيا الشمالية وأوكرانيا وتركيا.

وأضاف أن القرار سيكون ساري المفعول اعتباراً من 20 أغسطس/آب الجاري، وأنه سيتم ربط الدول المذكورة بنظام التطعيم في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن شهادات اللقاح التي تصدرها الدول الثلاث ستكون لها نفس مواصفات شهادة "كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي".

وذكر البيان، أن الدول الثلاث المعنية ستعترف أيضاً بشهادة التطعيم الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن القرار سيسهل السفر الآمن المتبادل.

جدير بالذكر أنه يمكن للذين أكملوا الجرعة الثانية من اللقاح في تركيا الحصول على "شهادة لقاح" عبر تطبيقي "Hayat Eve Sığar" و"e-Nabız".

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيجري تلقيحها.​​​​​​​