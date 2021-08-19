سياسة
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الجيش الجزائري يعتبر حرائق الغابات "عينة" من مؤامرة شاملة
قال رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، إن حرائق الغابات "عينة صغيرة" من مؤامرة شاملة تحاك ضد بلاده.
الجيش الجزائري يعتبر حرائق الغابات "عينة" من مؤامرة شاملة
الجيش الجزائري: حرائق الغابات “عينة” من مؤامرة شاملة / AFP
19 أغسطس 2021

اعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، الخميس، أن حرائق الغابات "عينة صغيرة" من مؤامرة شاملة تحاك ضد بلاده.

جاء ذلك في رسالة بمناسبة احتفال الجزائر بـ"يوم المجاهد"، الذي يوافق 20 أغسطس/آب من كل عام، نشرها حساب وزارة الدفاع عبر موقع "فيسبوك".

وخلال الأيام الماضية، حصدت حرائق الغابات في الجزائر أرواح 69 شخصاً، بينهم 28 عسكرياً، وأحدثت أضراراً مادية ضخمة في عدة ولايات .

وقال شنقريحة: "النيران التي اندلعت في الفترة الأخيرة، ما هي إلا عينة صغيرة من المؤامرة الشاملة ومتكاملة الأركان، التي لطالما حذرنا منها، وأدركنا مبكراً خلفياتها وأبعادها".

وأضاف: "أدعوكم جميعاً بهذه المناسبة، إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والحيطة والحذر لإحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضد بلادنا".

وتابع: "إننا عاقدون العزم على إفشالها، مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، مسنودين في ذلك بشعبنا الأبي، الذي قدم أروع صور التضامن والتآزر خلال هذه المحنة".

وأوضح شنقريحة أن "الشعب الجزائري أصبح أكثر وعياً، بأن أعداء الأمس واليوم يستهدفون وحدة البلاد، انتقاماً منها لمواقفها الشجاعة ووقوفها غير المشروط مع القضايا العادلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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