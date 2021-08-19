سياسة
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انتقادات حادة.. الأسلحة الأمريكية في يد طالبان تُحرج إدارة بايدن
تسببت الصور التي انتشرت لاستيلاء حركة طالبان على الأسلحة الأمريكية إرباكاً غير مسبوق لإدارة جو بايدن، والذي يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب شكل الانسحاب من أفغانستان.
انتقادات حادة.. الأسلحة الأمريكية في يد طالبان تُحرج إدارة بايدن
تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لمقاتلين من طالبان يستولون على شحنة أسلحة أمريكية  / AFP
19 أغسطس 2021

سمحت هزيمة الجيش الأفغاني أمام طالبان باستيلاء الحركة على معدات عسكرية أمريكية كبيرة بينما انتشرت صور وهم يعرضون هذه الأسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يسبب إحراجاً لإدارة الرئيس جو بايدن.

وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لمقاتلين من طالبان يستولون على شحنة أسلحة معظمها قدمته القوى الغربية إلى الجيش الأفغاني، وهم يقفون أمام عدد من مروحيات بلاك هوك الهجومية حاملين أسلحة آلية "إم 4" و"إم 16" وحتى بنادق من نوع "إم 24" يستخدمها القناصة، أو يتنقلون في آليات مصفحة مزودة بقاذفات صواريخ.

هذه الصور مربكة لجو بايدن الذي تتعرض إدارته للانسحاب من أفغانستان لانتقادات حادة.

واعترف مستشار الأمن القومي جيك ساليفان الثلاثاء من البيت الأبيض "من الواضح أنه ليست لدينا فكرة واضحة عن مكان كل قطعة من المعدات لكن من المؤكد أن عدداً كبيراً منها سقط في أيدي طالبان. ليس لدينا انطباع بأنهم يعتزمون إعادتها إلينا".

وتمسك بعض الجمهوريين بهذا الاعتراف لينتقدوا قرارات الرئيس الديمقراطي.

وكتبت رئيسة الحزب الجمهوري رونا مكدانيل على تويتر الثلاثاء "بفضل الانسحاب الفاشل لبايدن، أصبحت طالبان مجهزة بشكل أفضل اليوم مما كانت عليه في أي وقت مضى".

من جهتها، علقت النائبة لورين بويبرت المؤيدة لترمب الأربعاء أن "جو بايدن يؤيد فرض مراقبة على مبيعات الأسلحة إلا إذا كان الأمر يتعلق بمنح طالبان أسلحة حربية بمليارات الدولارات".

أنفقت واشنطن منذ عشرين عاماً 83 مليار دولار لتدريب وتجهيز الجيش الأفغاني.

وتفيد أرقام المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) الهيئة التابعة للكونغرس بأن الجيش الأمريكي قدم إلى الجيش الأفغاني في السنوات الأخيرة أكثر من سبعة آلاف مدفع رشاش و4700 عربة همفي مصفحة وأكثر من عشرين ألف قنبلة يدوية.

ونشرت مجلة "جينز ديفانس" المتخصصة، صوراً التقطت بالأقمار الصناعية الأربعاء تظهر نحو أربعين طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية هبطت في أوزبكستان في الأيام القليلة الماضية لمنع وقوعها بأيدي حركة طالبان.

وأضافت أنه جرى رصد 26 مروحية بما في ذلك خمس طائرات من طراز "يو إتش-60 بلاك هوك" و16 مروحية "مي-17" سوفياتية وخمس طائرات "ي-25" في مطار ترميز في جنوب أوزبكستان الاثنين إلى جانب 21 طائرة للهجوم الخفيف بينها 11 من نوع "سي-208" وعشر طائرات "إيه-29 سوبر توكانو".

و قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي الأربعاء إنه حتى إن لم يكن لدى طالبان طيارون قادرون على قيادة المروحيات الأمريكية، يخطط البنتاغون لتدمير الأسلحة التي استولوا عليها.

وذكر في مؤتمر صحافي بأن الجيش الأمريكي أجلى أو دمر خلال عمليات الانسحاب عدداً كبيراً من الأسلحة والمعدات لمنع وقوعها في أيدي المسلحين.

وقال: "من المؤكد أننا لا نريد أن نرى تجهيزاتنا تقع بأيدي الذين يمكن أن يعملوا ضد مصالحنا وضد مصالح الشعب الأفغاني ومفاقمة العنف وغياب الأمن في أفغانستان".

وتابع كيربي أن البنتاغون "لم يقرر بعد" ماذا سيفعل بشأنها، مشيراً إلى أنه "لدينا خيارات عدة بتصرفنا (...) بما في ذلك تدميرها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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