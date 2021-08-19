سياسة
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وفاة لاعب كرة قدم في المنتخب الأفغاني بعد سقوطه من طائرة أمريكية في كابل
قالت الوكالة الأفغانية الرسمية إن اللاعب  زكي أنوري الذي ينتمي لمنتخب كرة القدم سقط من طائرة بوينغ سي 17 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وأكدت الوفاة المديرية العامة للرياضة.
وفاة لاعب كرة قدم في المنتخب الأفغاني بعد سقوطه من طائرة أمريكية في كابل
وكالة الأنباء الأفغانية تقول إن أحد لاعبي المنتخب الوطني الأفغاني لكرة القدم توفي إثر سقوطه من طائرة أمريكية في مطار كابل / وسائل التواصل
19 أغسطس 2021

قالت وكالة الأنباء الأفغانية أريانا، الخميس، إن أحد لاعبي المنتخب الوطني الأفغاني لكرة القدم توفي إثر سقوطه من طائرة أمريكية في مطار كابل الاثنين.

واحتشدت مجاميع كبيرة من الأشخاص الساعين للفرار من أفغانستان في مطار حامد كرزاي في العاصمة كابل منذ وصول مقاتلي طالبان إلى السلطة الأحد. وشوهد كثير منهم وهم يحاولون الصعود على متن طائرة متحركة.

وقالت الوكالة إن زكي أنوري سقط من طائرة بوينغ سي 17 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وأكدت الوفاة المديرية العامة للرياضة.

وبعد 20 عاماً على غزو تحالف بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان، سيطرت حركة طالبان منذ الأحد، إثر هجوم واسع النطاق أطلقته في مايو/أيار، على أفغانستان. وانتشر مقاتلو الحركة في شوارع العاصمة كابل التي فرّ منها الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقدمت الحركة، الثلاثاء، ما وصف بـ"عرض مصالحة" متعهدة بعدم الانتقام من معارضيها، وباحترام حقوق النساء في حكم "مختلف" لأفغانستان عما كان عليه قبل عشرين عاماً، لكن المجتمع الدولي طالب الحركة بإثبات ذلك من خلال الأفعال وليس الأقوال فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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