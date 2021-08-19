سياسة
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شاحنة مشبوهة تتسبب في إخلاء مبنيين في الكونغرس.. ما القصة؟
قالت شرطة الكابيتول إنها أخلت "مبنى مكتب كانون هاوس التابع للكونغرس ومبنى المكتبة"، بسبب تهديد بوجود قنبلة داخل شاحنة مشبوهة.
شاحنة مشبوهة تتسبب في إخلاء مبنيين في الكونغرس.. ما القصة؟
شرطة الكابيتول تبدأ التحقيق في تهديد بوجود قنبلة داخل شاحنة مشبوهة موجودة قرب مكتبة الكونغرس  / AP
19 أغسطس 2021

أخلت شرطة الكابيتول المسؤولة عن تأمين مبنى الكونغرس الأمريكي، الخميس، مبنيين تابعين للكونغرس، إثر تهديد بوجود متفجرات في شاحنة مشبوهة.

وقالت، في تغريدات نشرتها على تويتر إنها أخلت "مبنى مكتب كانون هاوس التابع للكونغرس ومبنى المكتبة".

وأضافت أنها "بدأت التحقيق في تهديد بوجود قنبلة داخل شاحنة مشبوهة موجودة قرب مكتبة الكونغرس".

وطالبت الجميع بالابتعاد عن محيط مبنى الكونغرس والمكتبة بشكل عام.

ومبنى المكتبة وكانون هاوس منفصلان عن مبنى الكابيتول.

يشار إلى أن موظفي الكونغرس وأعضاءه في إجازة هذا الأسبوع.

وتأتي واقعة اليوم بعد أشهر من ترك قنبلة في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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