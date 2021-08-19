نظف جنود أتراك من قيادة كتيبة العمليات الخاصة لقوات الدرك، مسجد بوزكورت المركزي الذي تضرر بفعل الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة قسطمونو شمالي تركيا.

وباستخدام المكانس والمماسح وأدوات التنظيف، عمل الكوماندوز على غسل المسجد وتنظيفه وإعادته لما كان عليه، بعد إزالة طبقة الطين في المسجد الذي غمرته السيول في 11 أغسطس/آب الجاري.

وتقدم إمام المسجد مصطفى أصلان للجنود بالشكر قائلاً "أود أن أشكر جنودنا وشرطتنا على وجه الخصوص. رضي الله عنهم جميعاً ومنحهم القوة. لم يتخلوا عنا في أي مكان".

وشهدت المناطق الشمالية من تركيا أمطاراً غزيرة خلال الأيام الأخيرة، أدت إلى فيضانات بولايات قسطمونو وسينوب وبارطن وتسببت في خسائر مادية كبيرة أيضاً.