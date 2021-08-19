أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إجراءات جديدة تتعلق بالأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا في إطار مكافحة الوباء بالبلاد.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان الخميس، عقب ترأسه اجتماعاً للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال: "اعتباراً من بداية العام الدراسي في السادس من سبتمبر/أيلول سنطلب من المدرسين والطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا، إجراء اختبار الكشف PCR مرتين على الأقل أسبوعياً".

وأضاف أردوغان: "سنطبق اختبار PCR الإلزامي في الفعاليات التي يحضرها الناس بشكل جماعي، مثل الحفلات الموسيقية والمسارح ودور السينما".

وأردف: "سنطلب إخضاع طلابنا وكوادرنا الجامعية الذين لم يتلقوا اللقاح لاختبارات منتظمة للكشف عن كورونا".