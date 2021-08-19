سياسة
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وزيرا دفاع تركيا والعراق يبحثان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
عقد وزير الدفاع التركي اجتماعاً مع نظيره العراقي على هامش معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF"، وبحثا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.
وزيرا دفاع تركيا والعراق يبحثان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
الوزيران بحثا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين / AA
19 أغسطس 2021

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، مع نظيره العراقي جمعة عناد، التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF"، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان أن أقار وعناد، تناولا خلال اللقاء المسائل الدفاعية والأمنية والتعاون الثنائي والإقليمي في الصناعات الدفاعية.

وشدد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية بين تركيا والعراق.

وأشار أقار إلى التهديد المشترك لتركيا والعراق من قِبل تنظيم "PKK" الإرهابي، لافتاً إلى احترام تركيا لوحدة أراضي دول الجوار.

وأكد تصميم وإصرار القوات المسلحة التركية على مكافحة الإرهاب لضمان أمن حدودها ومواطنيها.

ويقام المعرض على مساحة 38 ألف متر مربع بحضور 536 شركة محلية و700 شركة أجنبية من 53 دولة لعرض أبرز منتجاتها وخدماتها في قطاع الصناعة الدفاعية.

ومن المنتجات المعروضة، مدرعات قتالية وطائرات مسيرة ومركبات جوية وصواريخ ومقذوفات موجهة وأسلحة مشاة وأنظمة محاكاة عسكرية.

وانطلق المعرض الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة 20 أغسطس/آب الجاري، وتنظم على هامشه العديد من الندوات وفعاليات التعريف بالأسلحة الجديدة ومراسم توقيع اتفاقيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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