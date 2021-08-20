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أردوغان يقول إن هدف بلاده هو استقرار أفغانستان وإن تركيا ليست مستودعاً للاجئين من أجل أوروبا، وحركة طالبان تناقش مستقبل القوات الأفغانية.

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أردوغان: هدفنا استقرار أفغانستان وتركيا ليست مستودعاً للاجئين من أجل أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن غاية بلاده الأساسية تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، مضيفاً: "لأجل ذلك سنتواصل مع الحكومة التي ستشكلها طالبان إن استدعى الأمر ذلك". [TRT عربي]

وعقب اجتماع الحكومة التركية بالعاصمة أنقرة شدد الرئيس التركي على أنه "لا وجود إطلاقاً لـ1.5 مليون من المهاجرين غير النظاميين الأفغان في تركيا كما تدَّعي أحزاب المعارضة"، مؤكداً أن كل ذلك "محض أكاذيب". [TRT عربي]

وأضاف أردوغان أن "تركيا ليست مضطرة وغير مسؤولة أو موكّلة لتكون مستودعاً للاجئين من أجل مصلحة أوروبا". [TRT عربي]

طالبان تناقش مستقبل القوات الأفغانية

قال مسؤول في طالبان إن قادة الحركة بدؤوا مناقشة مستقبل أعضاء قوات الأمن الأفغانية. [TRT عربي]

وأضاف المسؤول أن قادة الحركة وكبار مسؤوليها بدؤوا أيضاً تسجيل كل ما تركته القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أسلحة وعتاد. [TRT عربي]

وقال المسؤول إنه لا يمكن تحميل الحركة مسؤولية الفوضى والقتلى الذين سقطوا في الأيام الماضية في مطار كابل، مع تدافع الناس لمغادرة البلاد بعد سيطرة الحركة على السلطة. [TRT عربي]