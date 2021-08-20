سياسة
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على رأسهم تنظيم "ولاية خراسان".. هل يشن خصوم طالبان هجمات بأفغانستان؟
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة (NBC News) إنّ الحكومة الأمريكية "تركّز بشدة" على احتمال شن جماعة مثل ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش الإرهابي هجوماً إرهابياً في أفغانستان.
على رأسهم تنظيم "ولاية خراسان".. هل يشن خصوم طالبان هجمات بأفغانستان؟
مستشار بايدن: أمريكا "تركز بشدة" على احتمال شن خصوم طالبان هجوماً إرهابياً / مواقع التواصل
20 أغسطس 2021

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة (NBC News) يوم الخميس إنّ الحكومة الأمريكية "تركّز بشدة" على احتمال شن جماعة مثل ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش الإرهابي هجوماً إرهابياً في أفغانستان.

وتعادي الجماعة طالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان في مطلع الأسبوع.

وأضاف سوليفان أن إخراج الأمريكيين من أفغانستان "عملية محفوفة بالمخاطر" بالنظر إلى الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت طالبان ستواصل السماح بالمرور الآمن إلى المطار وحالات طارئة أخرى مثل هجوم محتمل من جماعة إسلامية مثل ولاية خراسان.

ومضى يقول: "إحدى الحالات الطارئة التي نركز عليها تركيزاً شديداً هي احتمال وقوع هجوم إرهابي من جانب مجموعة مثل تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان التي هي بالطبع عدو لدود لطالبان، لذلك سنواصل العمل لتقليل المخاطر وزيادة عدد المغادرين لأقصى حد".

ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يعملون على مدار الساعة لإجلاء الأمريكيين ومعاوني القوات الأمريكية من كابل، لكن الوضع الأمني على الأرض ينطوي على تحديات بالنظر إلى وجود جماعات مثل تنظيم داعش-ولاية خراسان.

وأبلغ سوليفان (NBC) بأنه لم يتضح تماماً عدد الأمريكيين الذين لا يزالون في أفغانستان، لكنه شدد على التزام إدارة بايدن إخراج أي أمريكي يريد المغادرة.

غير أنه حذر من أنّ الوضع لا يزال غير مستقر.

ولا يزال تنظيم داعش-ولاية خراسان نشطة بعد ثلاث سنوات من تأسيسها، وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي قال إن الجماعة حصلت على دعم من تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأضاف المركز أن الجماعة مسؤولة عن نحو 100 هجوم على مدنيين في أفغانستان وباكستان، وكذلك عن قرابة 250 اشتباكاً مع القوات الأمريكية والأفغانية والباكستانية منذ يناير/كانون الثاني 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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