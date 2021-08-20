أظهر تقرير أممي الخميس احتلال الشباب العربي المرتبة الأولى على مستوى العالم في أعداد العاطلين عن العمل.

جاء ذلك في تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية بعنوان "نحو مسارٍ منتج وشامل للجميع: إيجاد فرص عمل في المنطقة العربية".

وأفاد التقرير بأن عدد الأفراد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية بلغ 14.3 مليون، مسجلةً بذلك أعلى مستوى بطالة في العالم لا سيما بين النساء والشباب.

وحذّر من "مخاطر التسريح أو تخفيض الأجر و/أو ساعات العمل لعدد كبير من العاملين في قطاعات محددة كالصناعة والضيافة والعقارات والأعمال والأنشطة الإدارية (39.8 مليون شخص) بسبب جائحة كورونا".

وأوضح أنّ "الصراعات والاضطرابات السياسية في المنطقة العربية باتت تشكّل عقبة أساسية تُعوق أداء الشركات، بخاصة أنّها تؤثر على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وتحدّ بالتالي من فرص الاستثمار والاستهلاك".

ووفق التقرير فإنّ "عدم قدرة سوق العمل في المنطقة على توفير فرص عمل عادلة وكافية يعود إلى التغيرات الديموغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي".