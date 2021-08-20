سياسة
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ناجية وحيدة.. مصرع 39 مهاجراً أثناء إبحارهم من شمال إفريقيا إلى جزر الكناري
أفاد مسؤولو وكالة الإغاثة الطارئة في جزر الكناري بأن 39 شخصاً لقوا مصرعهم جراء غرق قارب كان يقل 40 مهاجراً غير نظامي أثناء محاولتهم الذهاب من سواحل شمال إفريقيا إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي.
ناجية وحيدة.. مصرع 39 مهاجراً أثناء إبحارهم من شمال إفريقيا إلى جزر الكناري
مأساة اللاجئين تستمر في عرض البحار - صورة أرشيفية / AP
20 أغسطس 2021

قال مسؤولو وكالة الإغاثة الطارئة في جزر الكناري إن 39 شخصاً لقوا مصرعهم جراء غرق قارب كان يقل 40 مهاجراً غير نظامي أثناء محاولتهم الذهاب من سواحل شمال إفريقيا إلى جزر الكناري الخاضعة لسيطرة إسبانيا في المحيط الأطلسي.

ووفقاً لأنباء نشرتها وكالة الأنباء الأسبانية "EFE" الخميس نقلاً عن مسؤولي وكالة الإغاثة الطارئة في جزر الكناري فقد عُثر على قارب كان يقل مهاجرين غير نظاميين على بعد 250 كيلومتراً قبالة جزر الكناري.

وذكر مسؤولو وكالة الإغاثة أن امرأة واحدة نجت من غرق القارب وأنها أبلغت الجهات المعنية بأن القارب كان يقل 40 مهاجراً غير نظامي.

وأوضح مسؤولو الوكالة أنه نُقلت المرأة الناجية عبر مروحية إلى المستشفى على الفور.

وزادت في الفترة الأخيرة موجات الهجرة غير النظامية المتجهة من سواحل شمال إفريقيا إلى جزر الكناري، إذ أعلنت السلطات الإسبانية وصول 8 آلاف و222 مهاجراً غير نظامي إلى جزر الكناري خلال عام 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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