سياسة
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تركيا ترسم استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.. ما أهدافها؟
أعدت رئاسة مكتب التحول الرقمي في رئاسة الجمهورية التركية الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2021-2025. وقال الرئيس التركي إن الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي تتمتع بتأثير تحولي عميق على عمليات الإنتاج والمهن والحياة اليومية.
تركيا ترسم استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.. ما أهدافها؟
أردوغان: الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي تتمتع بتأثير تحولي عميق على عمليات الإنتاج والمهن والحياة / Getty Images
20 أغسطس 2021

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا الجمعة تعميماً رئاسياً حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2021-2025.

وأعدت الاستراتيجية رئاسة مكتب التحول الرقمي في رئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% وزيادة التوظيف في هذا المجال إلى 50 ألف شخص وزيادة عدد خريجي الدراسات العليا إلى 10 آلاف.

ومن بين أهداف الاستراتيجية إعطاء الأولوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المحلية والوطنية في المشتريات العامة والارتقاء بتركيا إلى أفضل 20 دولة في تصنيف مؤشرات الذكاء الاصطناعي عالمياً.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا كتب الرئيس رجب طيب أردوغان مقدمة هذه الاستراتيجية.

وقال الرئيس التركي إن الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي تتمتع بتأثير تحولي عميق على عمليات الإنتاج والمهن والحياة اليومية وهياكل الشركات.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتزايد مجال تطبيقها تأثير أكبر على الهيكل الاقتصادي العالمي من ثورة الإنترنت.

وأعرب عن إيمانه بحلول وقت إنجاز تركيا قفزة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنّ بلاده تمتلك القدرة على إضافة نوعية للبشرية جمعاء في هذا المجال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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