أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أنّ الشركة المصنّعة للسيارات الكهربائية ستُطلق على الأرجح "تسلا بوت" وهو نموذج أولي لروبوت يشبه البشر العام المقبل لأداء أعمال خطيرة ومتكررة ومملة لا يروق للناس فعلها.

وفي حدث في إطار يوم الذكاء الصناعي قال رائد الأعمال الملياردير إنّ الروبوت الذي يبلغ طوله نحو 176 سنتيمتراً سيتمكن من أداء مهام مِن ربط البراغي بالسيارات باستخدام مفتاح ربط إلى شراء البقالة من المتاجر.

وقال ماسك إن الروبوت سيكون له "تأثير هائل على الاقتصاد"، إذ سيواجه نقص العمالة. وأضاف أنه كان من المهم عدم جعل الروبوت "باهظ التكلفة".

وتساءل البعض عمّا إذا كان ماسك الذي كثيراً ما يروّج للتقدم التكنولوجي في الفاعليات والمعارض قبل أن يقلّص خططه لاحقاً سيكون قادراً على تحقيق أهدافه الخاصة بالروبوت.

وقال راج راجكومار أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر بجامعة كارنيجي ميلون: "هل تسلا بوت هو الحلم التالي للتعزيز من آلة الدعاية (الخاصة بماسك)؟" .

وأضاف: "يمكنني القول بثقة إنّ الأمر سيستغرق أكثر من عشر سنوات قبل أن يتسنى لأي روبوت على غرار البشر من إنتاج أي شركة على هذا الكوكب الذهاب إلى المتجر وشراء البقالة من أجلك".

وكشفت تسلا أيضاً في يوم الذكاء الصناعي عن رقائق جديدة صمّمتها داخلياً لجهاز الكمبيوتر عالي السرعة (دوجو) للمساعدة في تطوير نظام القيادة الآلي الخاص بها.

وقال ماسك إن دوجو سيبدأ العمل العام المقبل.

وجاء الإعلان عن الروبوت الجديد وسط زيادة التدقيق بشأن سلامة وقدرة نظام تسلا المتطور لمساعدة السائق المعروف باسم "القيادة الذاتية الكاملة".

ولم يعلّق ماسك على التدقيق بخصوص تكنولوجيا تسلا لكنه عبّر عن ثقته بتحقيق قيادة ذاتية كاملة بمستوى أمان أعلى من البشر باستخدام كاميرات وأجهزة كمبيوتر موجودة في السيارة حالياً.

وكان الهيئات التنظيمية الأمريكية المعنية بسلامة النقل فتحت هذا الأسبوع تحقيقاً في نظام مساعد السائق في مركبات تسلا بسبب حوادث اصطدمت خلالها سيارات من إنتاج الشركة بسيارات شرطة متوقفة وشاحنات إطفاء.

ودعا عضوان بمجلس الشيوخ كذلك لجنة التجارة العادلة بالتحقيق في مزاعم تسلا بشأن نظام "القيادة الذاتية الكاملة".