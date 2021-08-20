قتل 4 أطفال سوريين وأصيب مدنيان آخران الجمعة جراء قصف لقوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران على محافظة إدلب (شمال غرب) وإصابة مدنيين اثنين آخرين، وفق مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) لوكالة الأناضول.

وأفادت مصادر في المعارضة السورية بأن "قوات النظام ومجموعات إيران استهدفتا بقصف مدفعي قرية (كنصفرة) جنوبي محافظة إدلب الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد".

كما أوضحت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) التي نفذت عمليات الإنقاذ أن 4 أطفال قُتلوا جراء القصف، فيما جُرِح مدنيان آخران نُقلا إلى المستشفى.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب ضمن اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 5 مارس/آذار 2020.