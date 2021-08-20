أفاد إعلام عبري، الجمعة، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تلقّى رسالة من ملك المغرب محمد السادس، أعرب فيها الأخير عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أن "الملك محمد السادس بعث رسالة إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، أعرب فيها عن تطلعه لتشجيع وتعزيز العلاقات بين البلدين".

ونقلت الهيئة عن رسالة عاهل المغرب ما نصّه "أنا سعيد بالخطوات المتّخذة لتجديد العلاقات بين بلدينا، وأعتقد أننا سنجعل هذا الزخم مستداماً من أجل تعزيز آفاق السلام لجميع شعوب المنطقة"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المغربية حول الرسالة حتى وقت كتابة الخبر.

وفي 12 أغسطس/آب الجاري وجّه الرئيس الإسرائيلي دعوة للقاء العاهل المغربي، دون تحديد موقع اللقاء.

وصرّحت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك، في تغريدة عبر تويتر "سلم وزير الخارجية يائير لابيد نظيره المغربي ناصر بوريطة رسالة من إسحاق هرتسوغ إلى جلالة الملك محمد السادس".

واقتبست الخارجية الإسرائيلية من رسالة هرتسوغ قوله: "يسعدني أن التقي مع جلالتك في المستقبل القريب (..) كلّنا أمل أن نقوم بتوسيع التعاون خلال السنوات المقبلة بما فيه خير للشعبين".

والأسبوع الماضي، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الممثلية الإسرائيلية في العاصمة المغربية الرباط.

وأواخر عام 2020 أعلن المغرب وإسرائيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها قبل 20 عاماً.

وكانت الرباط قد جمّدت علاقاتها مع إسرائيل في 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).