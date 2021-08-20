سياسة
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أوكرانيا: نرغب في التعاون مع تركيا بمجال الفضاء
قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليغ أوروسكي إنّ بلاده على وشك إكمال برنامجها الفضائي 2021-2025، ويمكن إنتاج نظام إطلاق مشترك مع تركيا في إطار ذلك، مضيفاً أنّ مستوى التعاون بين كييف وأنقرة في مجال الطيران يبعث الرضى.
أوكرانيا: نرغب في التعاون مع تركيا بمجال الفضاء
نائب رئيس الوزراء الأوكراني: نرغب في التعاون مع تركيا بمجال الفضاء / AA
20 أغسطس 2021

أبدى نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليغ أوروسكي الجمعة رغبة بلاده في التعاون مع تركيا بمجال الفضاء.

والتقى أوروسكي نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي تشتين علي دونماز، في إطار معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF" بنسخته الـ15 التي انطلقت الثلاثاء وتختتم اليوم.

وأشاد المسؤول الأوكراني بقدرات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، مبيناً أنه أتيحت له فرصة الاطلاع من كثب على تلك القدرات في المعرض.

وقال إنّ مستوى التعاون بين كييف وأنقرة في مجال الطيران يبعث الرضى، ولكن يمكننا أن نرتقي به إلى أبعد من ذلك، وفق بيان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

وأضاف: "يمكننا التعاون في إنتاج المقاتلات (التركية) من الجيل الخامس، والإنتاج المشترك للأسلحة والمعدات"، مُرحّباً برغبة شركة "أسيلسان" للصناعات العسكرية والإلكترونية التركية افتتاح مركز لها على الأراضي الأوكرانية.

وتتولى شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" تصنيع المقاتلة الوطنية بالتعاون مع شركات محلية أخرى مثل "أسيلسان"، ومن المخطط أن تحلق ضمن سلاح الجو اعتباراً من 2030 بعد بدء المشروع عام 2018.

وقال أوروسكي إنّ أوكرانيا على وشك إكمال برنامجها الفضائي 2021-2025، ويمكن إنتاج نظام إطلاق مشترك مع تركيا في إطار ذلك.

يشار إلى أن تركيا أنشأت وكالة فضائها بموجب مرسوم رئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2018، وتحديد رؤية الجمهورية في مجال أنشطة الفضاء من خلال إعلان برنامج الفضاء الوطني التركي واستراتيجيته وأهدافه ومشاريعه، البرنامج الذي كشف عنه الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير/شباط الماضي.

وفي إطار البرنامج تهدف تركيا إلى إنزال أول مركبة فضائية على القمر نهاية 2023، وتنفيذ رحلة للهبوط السلس على ذلك الكوكب في 2028.

بدوره قال دونماز إن التعاون بين تركيا وأوكر انيا في مجال الصناعات الدفاعية يستحوذ على أهمية كبيرة لبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب عن رغبة تركيا في الاستفادة من خبرات أوكرانيا في هذا المجال، بخاصة في إنتاج المحركات لإحراز البلدين النجاح في الإنتاج المشترك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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